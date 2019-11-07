В Петербурге антикоммунист покрасился в красный цвет по случаю 7 ноября, но не смог смыть краску

Акция приурочена к годовщине большевистского переворота.

В Санкт-Петербурге арт-группа «Сну-Сну» провела акцию «Купание красного меня». Активист Александр Колпаков выкрасился в красный цвет и искупался возле крейсера «Аврора».

Как сообщает «Фонтанка», минусовая температура внесла в акцию коррективы – акционист не смог полностью смыть с себя краску. Однако художники нашли в этом метафору.

«Краснота, которая плохо смывается. Как в нашей стране краснота осталась в сердцах и мозгах», – объяснил Коплаков журналистам.

По его словам, в основу был заложен «обряд очищения водой», который символичен для русской культуры. Он должен был зайти в воду красным, и выйти из чистым.

На прямой вопрос, была ли акция антикоммунистической, художник ответил утвердительно.

Напомним, в СССР 7 ноября отмечалось как «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». В этот день в результате вооружённого восстания было свергнуто временное правительство разваливающейся на части России. Власть фактически захватили большевики.