Раньше утверждали, что на строительство новых центров бюджетные деньги не будут тратить.

Строительство культурных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и оккупированном Севастополе, которое в 2018 году анонсировал президент РФ Владимир Путин, обойдется бюджету страны в 4,8 миллиарда рублей.

Читайте также"Вся Россия за меня": якутский шаман решил возобновить поход против Путина

До этого чиновники утверждали, что на строительство новых центров бюджетные деньги не будут тратить, пишет русская служба BBC со ссылкой на пояснительную записку к федеральному бюджету России на 2021-2022 годы.

Идея проекта по созданию музеев принадлежит Путину.

Ежегодно на эксплуатацию центров из бюджета будут выделять 12-14 миллиарда рублей. Тогда как строительство должна была профинансировать закрытая государственная компания «Роснефтегаз», контролирующая «Роснефть» и 10,97% «Газпрома».

В середине октября строительством занялась компания друга Путина Геннадия Тимченко.

В то же время собеседник издания поясняет, что филиалы музеев уже начали работать во временных помещениях, поэтому бюджетные средства выделены на работу этих филиалов.

Как сообщал УНИАН, на заседании Совета глав СНГ Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней дальности, потому что в США они уже появились. В то же время в сентябре 2019-го в НАТО сообщали, что Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729.