Как в страшном сне: российские учителя устроили рейд по домам школьников – родители возмущены

В частности, учителя и завуч школы №55 пришли домой к одному из школьников и попали на его дядю, который отказался пускать педагогов в свою квартиру.

В городе Набережные Челны (Татарстан) учителя устроили операцию «Быт», чтобы проверить, как живут ученики.

Об этом сообщается в группе «Поборы в школах и детсадах» во «ВКонтакте».

В частности, учителя и завуч школы №55 пришли домой к одному из школьников и попали на его дядю, который отказался пускать педагогов в свою квартиру.

Он также не захотел подписывать документ об отказе от осмотра и не стал представляться, ссылаясь на статью 51 Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

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Администратор сообщества «Поборы в школах и детсадах» Екатерина Матвеева рассказала, что в квартире, куда пытались пройти педагоги, живет мать с ребенком, его бабушка и дядя. По ее словам, мать сначала согласилась на приход классного руководителя, но потом передумала. Однако представители учебного заведения все равно пришли.

Публикацию в сообществе также прокомментировал начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин. Он объяснил, что учителя пришли к школьнику в рамках профилактической операции «Быт», они должны были проверить жилищно-бытовые условия, в которых живет ребенок. По его словам, один из жильцов квартиры согласился на посещение, другой нет. С учителями провели разъяснительную беседу о правилах посещения семей учащихся

Как сообщал УНИАН, в селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.

«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - рассказал Сидоров.