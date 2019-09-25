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В России девушка из мести убила 6-месячного брата своего экс-парня

16:24, 25 сентября 2019
Русский міръ
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Россиянка похитила и убила младенца - брата своего экс-парня / фото: Flickr

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Родители малыша уехали на похороны, оставив Богдана с 23-летней Викторией Айметдиновой. Девушка встречалась с их сыном и малыша уже раньше с ней оставляли - семья доверяла Айметдиновой полностью.

Но незадолго до этого пара рассталась. Молодые люди продолжили жить вместе, после разрыва девушке некуда было идти. Вот она и попросилась к родителям экс-возлюбленного и ее впустили. Вернувшись с похорон, они не обнаружили ни младенца, ни няни.

Тело маленького мальчика нашли через сутки в лесном массиве. Причину смерти устанавливают, видимых насильственных следов на теле нет. Айметдинову задержали.

Как сообщал УНИАН, в российском селе Паниковец Липецкой области местные жители инсценировали похищение своей 8-летней дочери, чтобы ребенок не ходил до школы.

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Теги: #ребенок#Россия#убийство