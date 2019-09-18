В России женщина во время селфи прострелила себе голову

Жительница Омска хотела сделать эффектное селфи с оружием.

В российском Омске женщина выстрелила себе в голову из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи с оружием. С травмами головы женщина была госпитализирована в больницу.

Об этом сообщает om1.ru.

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По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 36-летняя женщина взяла оружие своему сожителя, когда тот вышел в другую комнату. Омичка решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но женщина перепутала и вместо кнопки на телефоне нажала на спусковой крючок.

Однако это еще не все. В ходе проверки полицией квартиры сожителя женщины было изъято гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина и самодельные нунчаки, которые признали холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

В отношении 59-летнего сожителя омички возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия».

Как сообщал УНИАН, в Ленинградской области (Россия) местные пенсионерки разрезали качели на глазах у детей. Пожилым женщинам мешал шум качелей.