В России мужчина съел подсолнечное масло и умер
В российском Ульяновске госпитализированы 7 человек с кровотечением после отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался прямо в больнице.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пять взрослых и двое детей попали к врачам из-за кровотечений различной локализации. Сейчас один из взрослых находится в тяжелом состоянии, другого мужчину спасти не удалось. Но врачи выяснили, что связывает всех пациентов.
Они употребли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у местного бизнесмена на рынке. Предположительно, семечки, из которых делали это самое масло, были отравлены крысиным ядом. Сейчас за жизнь людей борются врачи.