В России мужчина съел подсолнечное масло и умер

Пять взрослых и двое детей попали к врачам из-за кровотечений. Они употребли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у местного бизнесмена на рынке.

В российском Ульяновске госпитализированы 7 человек с кровотечением после отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался прямо в больнице.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пять взрослых и двое детей попали к врачам из-за кровотечений различной локализации. Сейчас один из взрослых находится в тяжелом состоянии, другого мужчину спасти не удалось. Но врачи выяснили, что связывает всех пациентов.

Они употребли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у местного бизнесмена на рынке. Предположительно, семечки, из которых делали это самое масло, были отравлены крысиным ядом. Сейчас за жизнь людей борются врачи.