"Бей красных, пока не побелеют": в Steam появился симулятор ОМОНа (видео)

Разработчики обещают многопользовательский режим, чтобы "разгонять митинги вместе с друзьями".

В Steam появился симулятор ОМОНа, в котором нужно разгонять митинги.

Об этом сообщает ресурс Medialeaks.

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Разработчик Ukrainian Bear создал на Steam страничку для игры OMON Simulator, в которой игрокам предстоит разгонять митинги и защищать президента РФ Владимира Путина от протестующих. Релиз проекта намечен на 6 сентября.

Вместе с анонсом создатели проекта представили и трейлер, в котором показали одну из игровых сцен: городскую улицу с протестующими, взятыми ОМОНом в кольцо. Из уникальных персонажей в ролике можно увидеть Владимира Путина и Дональда Трампа, которых, предположительно, и придётся защищать от гнева толпы во главе с Алексеем Карнавальным.

Помимо одиночного режима разработчики также обещают многопользовательский на 10 человек, чтобы «разгонять митинги вместе с друзьями».

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападениях на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в ней 12 фигурантов.

10 августа в Москве также прошел митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных во время предыдущих акций.Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ. После митингов в Москве и Петербурге «ОМОН» начал массово задерживать активистов.