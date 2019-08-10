Сегодняшний оппозиционный митинг в Москве стал самым массовым с декабря 2011 года – "Белый счетчик"

В российских городах во время акций протеста задержали уже 275 человек.

В российских городах во время акций протеста правоохранители задержали 275 человек.

Об этом сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо».

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По данным правозащитников, 178 протестующих задержали в Москве, 80 - в Петербурге, 15 - в Ростове-на-Дону и двух - в Брянске.

У задержанных в районных ОВД пытаются отобрать паспорта.

Вместе с тем волонтерский проект «Белый счетчик» сообщает в Twitter, что на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова сегодня в Москве приняли участие до 60 тыс. лиц.

«Обращаем внимание, что мы не можем дать точную оценку в обычном формате. С учетом доп. пропусков из переулков общее количество участников попадает в диапазон 50-60 тыс. лиц. Таким образом, митинг За свободу стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападениях на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в ней 12 фигурантов.

Сегодня, 10 августа, в Москве также прошел митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных во время предыдущих акций. Ранее сообщалось, что в этой акции приняли участие более 49,9 тыс. лиц.

Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ.

После митингов в Москве и Петербурге «ОМОН» начал массово задерживать активистов.