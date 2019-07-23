В России пара занялась сексом на лавочке прямо посреди улицы (видео)
09:07, 23 июля 2019Русский міръ
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Пара решила заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.
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В российской глубинке, городе Дзержинск, под камеры видеонаблюдения попала пара, без тени смущения решили заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.
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"Мы не в курсе этой ситуации, Но я не удивлена. У нас свободная страна", − заявила местному порталу NN.RU администратор заведения.
Причем партнерша явно видела, что ее очевидцы снимают на камеры своих смартфонов.
"Чисто Камасутра пошла", − заявил один из них, оставшийся за кадром.
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В России пара занялась сексом на лавочке
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