В России пара занялась сексом на лавочке прямо посреди улицы (видео)

Пара решила заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.

В российской глубинке, городе Дзержинск, под камеры видеонаблюдения попала пара, без тени смущения решили заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.

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"Мы не в курсе этой ситуации, Но я не удивлена. У нас свободная страна", − заявила местному порталу NN.RU администратор заведения.

Причем партнерша явно видела, что ее очевидцы снимают на камеры своих смартфонов.

"Чисто Камасутра пошла", − заявил один из них, оставшийся за кадром.

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