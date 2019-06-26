Страдать, так страдать: треть россиян "не против" пыток

Россияне уверены, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.

В России каждый десятый гражданин заявил, что его пытали силовики, при этом 40% граждан выступает против запрета пыток.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенные по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», сообщает «Коммерсантъ».

Правозащитники обнаружили, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.

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В опросе участвовали 3400 человек в 53 регионах.

По данным опроса, в споры с силовиками вступала четверть россиян. Каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием либо его угрозами. Но при этом треть из тех, кто лишь однажды вступал в конфликт с силовиками, также сообщает о насилии.

«Эти цифры - пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко», - подчеркнули в «Левада-центре».

Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.

Десятая часть опрошенных заявила, что их пытали. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Также в половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.

Некоторые респонденты отметили, что силовики также воздействовали на их близких. В каждом четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывалось давление, и почти в половине случаев, когда к людям применялись пытки, такое же насилие применялось и к их близким.

«Это расширяет круг лиц, пострадавших от произвола», - отмечают исследователи.

Юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков выделяет ответы, показывающие отношение граждан к пыткам. С одной стороны, около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, но лишь треть готовы отстаивать свои права. С другой, довольно большой процент опрошенных (почти 30%) допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.