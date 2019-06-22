РФ преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе - Госдеп

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014−2018.

Госсекретарь США Майк Помпео в Отчете о свободе вероисповедания за рубежом назвал страны, где происходят самые большие преследования по религиозным убеждениям.

По его словам, это Иран, Китай, Пакистан, Россия.

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Так, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы. Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014−2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины сообщает о продолжении захвата церквей.

Авторы отчета отмечают, что российские СМИ продолжают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.