Кунг-Фу кот: любимец Бари Алибасова нашелся в спортзале (фото)
Кот продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который сбежал 12 июня во время мероприятия для журналистов, нашелся в Кунг-Фу центре.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
«Кота нашли! Кота Бари Алибасова, который недавно пропал! Все это время он тусовался в ближайшем Кунг-Фу центре. Котик убежал не очень далеко - нашел пристанище у файтеров. Его нашли, приютили, дождались хозяев и вернули назад. От награды отказались - они же бойцы, а не бизнесмены», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мошенники обманули семью продюсера группы «На-На» Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув чужого кота.
Как сообщал УНИАН, Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.