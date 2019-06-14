Кунг-Фу кот: любимец Бари Алибасова нашелся в спортзале (фото)

Кот продюсера группы "На-На" Бари Алибасова сбежал 12 июня во время мероприятия для журналистов.

Кот продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который сбежал 12 июня во время мероприятия для журналистов, нашелся в Кунг-Фу центре.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Кота нашли! Кота Бари Алибасова, который недавно пропал! Все это время он тусовался в ближайшем Кунг-Фу центре. Котик убежал не очень далеко - нашел пристанище у файтеров. Его нашли, приютили, дождались хозяев и вернули назад. От награды отказались - они же бойцы, а не бизнесмены», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мошенники обманули семью продюсера группы «На-На» Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув чужого кота.

Как сообщал УНИАН, Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.