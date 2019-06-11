Врачи не исключают, что Бари Алибасов больше не сможет самостоятельно глотать

Пока от врачей нет точного объяснения, почему они продолжают держать Алибасова в медикаментозном сне.

Основатель группы "На-На" и известный российский продюсер Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии искусственной комы.

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Об этом рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин, передает Говорит Москва. Пока от врачей нет точного объяснения, почему они продолжают держать Алибасова в медикаментозном сне. Но доктора говорят, что продюсер, возможно, никогда больше не сможет глотать. У него зафиксировано очень сильное поражение пищевода.

Как сообщал УНИАН ранее, сын российского продюсера, основателя группы "На-На" Бари Алибасов-младший заявил, что у его отца возникли осложнения после отравления средством для прочистки труб.