Продюсеру "На-На" Бари Алибасову подсунули чужого кота за 800 тысяч рублей

Судьба пропавшего кота Бари Алибасова по-прежнему остается неизвестной.

Мошенники обманули семью продюсера группы «На-На» Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув чужого кота.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Близкие музыкального продюсера объявили о вознаграждении за любые сведения о местонахождении канадского сфинкса Чучи, который сбежал 12 июня во время мероприятия для журналистов, устроенного в квартире Алибасова.

«Сын Алибасова объявил о премии в 800 тысяч. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы. Кота у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за животное деньги и отпустила жулика с миром», - указывают авторы сообщения.

Будет ли семья обращаться в полицию на данный момент неизвестно. Судьба настоящего кота Бари Алибасова по-прежнему остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.