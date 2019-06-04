Телеканал "1+1" покажет сериал "Чернобыль" от HBO

Американская премьера вызвала мировой общественный резонанс. После выхода каждой новой серии зрители оставляли восхищенные отзывы и писали о желании узнать больше о Чернобыльской трагедии.

Уже совсем скоро телеканал "1+1" покажет сенсационную премьеру ― сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Проект стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов".

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Проект "Чернобыль" описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение. По словам сценариста сериала Крейга Мазина, он изучил все возможные материалы о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986 года, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города. "Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины, ― признался Мазин. ― Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы".

Американская премьера вызвала мировой общественный резонанс. После выхода каждой новой серии зрители оставляли восторженные отзывы и писали о желании узнать больше о Чернобыльской трагедии. Так, по данным сервиса Google Trends, в мае 2019 года пользователи вводили запрос "Чернобыль" значительно чаще, чем до премьеры сериала.

Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы. Так, кадры из города Припять показывают в основном в конце сериала, чтобы зрители увидели последствия катастрофы ― опустошенные дома, брошенные детские игрушки, останки жертв, чьи судьбы закончились трагически, и вещи, которые говорят про быт, увлечения и ежедневные счастливые заботы семей, чьи жизни разрушила авария на ЧАЭС. На территории Киева были отсняты важные сцены с главными актерами сериала. Литовский город Вильнюс стал одним из спальных районов Припяти, а локацией для съемок событий внутри ЧАЭС стала Ингалинская атомная электростанция, которая прекратила работу в 2009 году, ее реакторы по конструкции максимально похожи на Чернобыльскую атомную станцию.

В сериале снялись известные мировые актеры. Среди них ― британский актер Джарред Харрис, в котором зрители узнают Мориарти из "Шерлока", шведский актер Стеллан Скарсгард ("Пираты Карибского моря", "Тор", "Мстители") и британская актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Красный дракон").

Напомним, телеканал "1+1" традиционно одним из первых показывает культовые мировые премьеры на украинском ТВ. На счету канала, в частности, показы всеми любимого сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, боевика "Викинги" и музыкальной драмы "Империя".

Смотрите украинскую телепремьеру сериала "Чернобыль" в эфире канала "1+1", а также онлайн на VOD-платформе 1+1 Video.