В России хотят взимать сбор за сигареты

Экологический налог предлагается установить в размере пяти рублей с одной пачки.

Организация "Трезвая Россия" предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет. Его размер составит пять рублей с одной пачки.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на "Известия".

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По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно пополнять бюджет на около 75 миллиардов рублей. Необходимость введения сбора инициаторы обосновали вредным воздействием табачного дыма на окружающую среду.

Инициативу уже одобрил Минздрав РФ. Там отметили, что выбрасываемые в неположенных местах окурки создают около 680 миллионов тонн мусора ежегодно. Также в атмосферу попадают более семи тысяч токсичных химических веществ.

Окончательное решение о введении сбора будут принимать Минприроды и Минфин. Ранее Минприроды уже отклоняло подобное предложение, обосновывая это нежеланием облагать производителей сигарет двойной налоговой нагрузкой.