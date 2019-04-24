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Ким Чен Ына в России накормят пельменями

14:17, 24 апреля 2019
Русский міръ
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Ким Чен Ын приехал в Россию / REUTERS

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который прибыл в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, будут кормить блюдами русской национальной кухни.

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Как сообщают российские «Вести.ru», об этом журналистам российского ТВ рассказал глава Приморского края РФ Олег Кожемяко.

По его словам, Ким Чен Ына и его делегацию будут кормить, в частности борщом и пельменями. "Икра тоже будет обязательно!" — сказал Кожемяко.

Также в составе северокорейской делегации есть повара, которые будут готовить свои блюда.

Напомним, Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде.

Российский "Интерфакс" отмечал, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.

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Теги: #Россия#Ким Чен Ын