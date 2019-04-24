Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию на собственном бронепоезде (фоторепортаж, видео)
09:01, 24 апреля 2019Мир
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На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.
Ким Чен Ын / REUTERS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.
Российский "Интерфакс" отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.
Приезд Ким Чен Ына в Приморский край— Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) April 24, 2019
© Instagram Олег Кожемяко pic.twitter.com/vJryXWz0JW
Как сообщал УНИАН, ранее сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита.
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