Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию на собственном бронепоезде (фоторепортаж, видео)

На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.

Российский "Интерфакс" отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.

Приезд Ким Чен Ына в Приморский край

© Instagram Олег Кожемяко pic.twitter.com/vJryXWz0JW — Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) April 24, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита.