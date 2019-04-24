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Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию на собственном бронепоезде (фоторепортаж, видео)

09:01, 24 апреля 2019
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.

Российский "Интерфакс" отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита.

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Теги: #Россия#Ким Чен Ын