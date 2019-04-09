В России пенсионерка заявила в полицию из-за покупки шубы после психической атаки
00:28, 09 апреля 2019Русский міръ
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В полицию обратилась 80-летняя москвичка и попросила принять меры к двум гражданам Греции.
Пенсионерка пожаловалась полиции на греков/ Иллюстрация УНИАН
Московская пенсионерка пожаловалась полиции на неизвестных, которые якобы подвергли ее психической атаке и продали шубу.
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Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
Уточняется, что в полицию обратилась 80-летняя москвичка и попросила принять меры к двум гражданам Греции, которые, по словам женщины, подвергли ее психической атаке, после чего продали шубу и два комплекта постельного белья за 30 тыс. рублей (более 12 тысяч гривень по актуальному курсу).
Как сообщал УНИАН, ранее пенсионерка заявила полиции о краже таксы женщиной-гипнотизером.
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