В России пенсионерка заявила в полицию из-за покупки шубы после психической атаки

В полицию обратилась 80-летняя москвичка и попросила принять меры к двум гражданам Греции.

Московская пенсионерка пожаловалась полиции на неизвестных, которые якобы подвергли ее психической атаке и продали шубу.

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Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Уточняется, что в полицию обратилась 80-летняя москвичка и попросила принять меры к двум гражданам Греции, которые, по словам женщины, подвергли ее психической атаке, после чего продали шубу и два комплекта постельного белья за 30 тыс. рублей (более 12 тысяч гривень по актуальному курсу).

Как сообщал УНИАН, ранее пенсионерка заявила полиции о краже таксы женщиной-гипнотизером.