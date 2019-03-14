Выращенный в РФ на бюджетные деньги осетр предпочел уплыть в Украину

Росрыболовство тем не менее отказывается менять его на леща и сазана.

Руководство Азовского бассейнового филиала «Росморпорта» вступило в спор с Росрыболовством из-за вопроса, какую рыбу стоит выпускать в Дон. В Москве требуют осётра и лосося, пока им пытаются объяснить почему это не нужно и невозможно.

Как пояснил Donnews.ru и. о. директора филиала Андрей Вахрушев, проведение дноуглубительных работ является одной из задач «Росморпорта». Считается, что такая деятельность может наносить рыбе так называемый «не предотвращаемый вред». Поэтому после проведения дноуглубления «Росморпорт» обязан по закону компенсировать нанесённый ущерб, закупая и выпуская в Дон молодь рыбы.

Читайте также"Чтобы цена не падала": в сети показали варварское уничтожение в РФ дорогой красной рыбы (видео)

"Мы были намерены выпустить леща и сазана, — говорит Вахрушев. — Но Росрыболовство выдвинуло требования по выпуску молоди черноморского лосося и русского осетра. В 2018 году мы неоднократно уведомляли их о том, что выполнить это невозможно ввиду отсутствия на рыбоводных заводах Ростовской области необходимого количества молоди осетра и лосося. Но выпуск леща и сазана нам так и не согласовали".

По его словам, дефицит молоди в первую очередь связан со строительством Крымского моста и Багаевского гидроузла. По всей видимости, подрядчики этих объектов скупили всю рыбу, чтобы также выполнить требования закона о компенсации ущерба.

"В связи с этим выпуск молоди осетра в 2019-2020 годах маловероятен. Кроме того, проводимые нами дноуглубительные работы в принципе не затрагивают осетровых, а значит, и не наносят вред", — рассказал Вахрушев.

Бывший министр сельского хозяйства Ростовской области, а сейчас депутат регионального Заксобрания Вячеслав Василенко полагает, что требования по выпуску русского осётра в принципе выглядит странно.

"У нас есть Донской осетровый завод в Семикаракорске. Но мы там сейчас уменьшаем долю осетра. Почему? Да потому что он уходит к нашим братьям (имеется ввиду акватория Азовского моря, принадлежащая Украине) и живёт там до 8 лет. Они его там и ловят. Зачем нам это нужно? Если уж тратим государственные деньги, то правильно разводить леща, сазана, толстолобика, которые нашими были и будут", — заявил Василенко.

Добавим, что осетровых в Дон выпускают уже несколько лет каждый год, однако ни в реке, ни на рынках этой рыбы больше явно не стало. Пока же Азовский бассейновый филиал «Росморпорта» написал ещё одно обращение в Росрыболовство с просьбой всё таки согласовать им выпуск леща и сазана.