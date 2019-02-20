Частный самолет подрезал пассажирский «Боинг» в небе над московским Внуково - СМИ
Частный бизнес-джет подрезал пассажирский "Боинг" в небе над аэропортом Внуково в Московской области РФ. Пилоты едва успели избежать столкновения.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается что на пассажирском самолете находилось множество пассажиров.
Частный борт Bombardier Challenger 600 вылетал в Уфу днем 19 февраля. Командир экипажа, как утверждается, не согласовал высоту полета с диспетчерами.
Это привело к пересечению курса. В это же время над аэропортом снижался "Боинг-737" компании "ЮТэйр". Спасла самолёты наземная служба безопасности. Пилоты успели вырулить от столкновения на высоте 2000 метров.
В декабре прошлого года сообщалось, что в России пьяный пассажир курил в самолете и избил бортпроводника.