Частный самолет подрезал пассажирский «Боинг» в небе над московским Внуково - СМИ

Командир частного борта не согласовал высоту полета с диспетчерами.

Частный бизнес-джет подрезал пассажирский "Боинг" в небе над аэропортом Внуково в Московской области РФ. Пилоты едва успели избежать столкновения.

Читайте такжеВ московском аэропорту "Внуково" столкнулись два пассажирских самолета

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается что на пассажирском самолете находилось множество пассажиров.

Частный борт Bombardier Challenger 600 вылетал в Уфу днем 19 февраля. Командир экипажа, как утверждается, не согласовал высоту полета с диспетчерами.

Это привело к пересечению курса. В это же время над аэропортом снижался "Боинг-737" компании "ЮТэйр". Спасла самолёты наземная служба безопасности. Пилоты успели вырулить от столкновения на высоте 2000 метров.

В декабре прошлого года сообщалось, что в России пьяный пассажир курил в самолете и избил бортпроводника.