В России выпал черный снег (видео)
18:34, 15 февраля 2019Русский міръ
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Черноту снег приобрел после выбросов на местной фабрике, где обогащают уголь.
Улицы нескольких городов в Кемеровской области притрусило черным снегом
Жители российского Новокузнецка и соседних городов выкладывают фото и видео необычного явления в соцсетях.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Горожане обеспокоены. Говорят, цвет осадков свидетельствует об экологических проблемах, и предполагают, что черноту снег приобрел после выбросов на двух местных фабриках, где обогащают уголь.
На одном из предприятий подтвердили, что у них вышли из строя шторы, которые защищают улицы от выбросов.
Как сообщал УНИАН, Канаду накрыли сильные снегопады.
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