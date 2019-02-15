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В России выпал черный снег (видео)

18:34, 15 февраля 2019
Русский міръ
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Горожане обеспокоены. Говорят, цвет осадков свидетельствует об экологических проблемах, и предполагают, что черноту снег приобрел после выбросов на двух местных фабриках, где обогащают уголь.

На одном из предприятий подтвердили, что у них вышли из строя шторы, которые защищают улицы от выбросов.

Как сообщал УНИАН, Канаду накрыли сильные снегопады.

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Теги: #снег#Россия