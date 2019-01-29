"Непреодолимая сила": в России предложили не наказывать чиновников за коррупцию

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон "О противодействии коррупции" уже внесен в российское правительство.

Минюст РФ планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и не наказывать чиновников, если они совершили преступление из-за "обстоятельств непреодолимой силы".

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Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов РФ, пишет издание "Ведомости".

Отмечается, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг., а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ.

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон "О противодействии коррупции" уже внесен в российское правительство.

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение.