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По России прокатилась волна минирований: людей срочно эвакуируют (видео)

10:40, 25 января 2019
Русский міръ
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Сейчас эвакуированы учебные и медицинские учреждения в Благовещенске, в Иркутске и Якутске. В столице Бурятии перекрыт центр города, в Чите сообщают о заминировании городской мэрии.

Сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте. В ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что угрозы о минировании похожи на спам-рассылку.

На этой неделе из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в Приморском крае, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Тогда угрозы не подтвердились.

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Теги: #Россия