По России прокатилась волна минирований: людей срочно эвакуируют (видео)

В течение недели угрозы о взрывах получали сразу несколько регионов РФ.

Сразу в нескольких городах в Сибири и на Дальнем Востоке проверяют объекты из-за сообщений о минировании.

Читайте также"Зимняя вишня 2": в России дети не могли выбраться из горящей школы (видео)

Сейчас эвакуированы учебные и медицинские учреждения в Благовещенске, в Иркутске и Якутске. В столице Бурятии перекрыт центр города, в Чите сообщают о заминировании городской мэрии.

Сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте. В ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что угрозы о минировании похожи на спам-рассылку.

На этой неделе из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в Приморском крае, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Тогда угрозы не подтвердились.