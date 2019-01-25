По России прокатилась волна минирований: людей срочно эвакуируют (видео)
10:40, 25 января 2019Русский міръ
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В течение недели угрозы о взрывах получали сразу несколько регионов РФ.
Массовая волна минирований в России: людей срочно эвакуировали
Сразу в нескольких городах в Сибири и на Дальнем Востоке проверяют объекты из-за сообщений о минировании.
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Сейчас эвакуированы учебные и медицинские учреждения в Благовещенске, в Иркутске и Якутске. В столице Бурятии перекрыт центр города, в Чите сообщают о заминировании городской мэрии.
Сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте. В ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что угрозы о минировании похожи на спам-рассылку.
На этой неделе из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в Приморском крае, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Тогда угрозы не подтвердились.
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