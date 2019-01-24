"Зимняя вишня 2": в России дети не могли выбраться из горящей школы (видео)

По предварительным данным МЧС, задымление наблюдалось в подвальном помещении.

Во Владивостоке Российской Федерации из-за закрытых дверей дети не могли выбраться из горящей школы.

Об этом сообщает местное издание «Новости Владивостока».

Инцидент произошел в четверг, 24 января, примерно в 13:00 в школе № 33 (Сахалинская, 23а). По предварительным данным МЧС, задымление наблюдалось в подвальном помещении.

На видеозаписи видно, что эвакуационный выход оказался заперт и дети с криками тщетно пытались выломать дверь.

В то же время в МЧС отчитались, что школьники якобы «своевременно были выведены из школы благодаря грамотным действиям персонала школы».

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По данным издания, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Опрашиваются учащиеся и персонал учреждения. Рассматриваются различные версии причин возгорания, в том числе и детская шалость.

Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Из-за того, что двери в одном из за кинотеатров были закрыты, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности.