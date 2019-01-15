"Почта России" похвасталась продажей алкоголя в своих отделениях
"Почта России" организовала продажу пива и других слабоалкогольных напитков в 3200 отделениях по всей стране.
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Об этом сообщил радиостанции Говорит Москва пресс-секретарь компании Даниил Скидан.
"Упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции", - заявил он.
Также Скидан добавил, что из-за некачественного алкоголя в стране, по данным Роспотребнадзора, ежегодно погибают более 1200 человек.
Ранее пользователи соцсетей возмутились продажей пива на почте в Мурманской области. По их словам, это создает дополнительные очереди в отделениях почтовой связи.
Ранее УНИАН сообщал, что первый беспилотник "Почты России" разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников.