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"Почта России" похвасталась продажей алкоголя в своих отделениях

19:08, 15 января 2019
Русский міръ
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"Почта России" начала продавать алкоголь / фото vk.com/murmanskgroup

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Об этом сообщил радиостанции Говорит Москва пресс-секретарь компании Даниил Скидан.

"Упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции", - заявил он.

Также Скидан добавил, что из-за некачественного алкоголя в стране, по данным Роспотребнадзора, ежегодно погибают более 1200 человек.

Как видно на фото, продают там еще и закуску / фото vk.com/murmanskgroup

Ранее пользователи соцсетей возмутились продажей пива на почте в Мурманской области. По их словам, это создает дополнительные очереди в отделениях почтовой связи.

Ранее УНИАН сообщал, что первый беспилотник "Почты России" разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников.

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Теги: #Россия#алкоголь#почта