Дом в Петербурге окатило кипятком и паром до 7 этажа

Труба диаметром 600 мм лопнула в Приморском районе Петербурга днем 14 января. На время ремонта похолодает в 40 зданиях, еще 35 планируется перевести на резервные схемы.

В российском Санкт-Петербурге жилой многоэтажный дом заволокло паром из прорванной трубы.

Об этом сообщает российский Пятый канал.

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"Как сообщают очевидцы, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком", – говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы теплоэнергетической компании города, дефект выявили на трубопроводе диаметром 600 мм.

Специалисты приступили к локализации нарушения, после чего перейдут к ремонтным работам.

Жительница дома № 59 по Шуваловскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга рассказала о том, как около их дома забил фонтан кипятка. Все произошло днем в понедельник, 14 января. Струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала высоты 14-го этажа. Вся стена дома в районе прорыва, как рассказала Пятому каналу Зиновьева Наталья, залита смесью кипятка и грязи.

Досталось и припаркованным рядом машинам. По словам Натальи, их владельцам не дают эвакуировать свои авто — якобы они были припаркованы с нарушениями правил.

Точно сказать, что кто-то пострадал, Наталья не смогла, но она переживает — место, где кипяток вырвался наружу, пользуется большой популярностью у собачников.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», аварийная бригада была на месте прорыва в час дня, столб кипятка вырывался возле 61 дома по Шуваловскому проспекту. После локализации стало ясно, что для ремонта необходимо отключить от лопнувшей теплосети 75 зданий. Подачу тепла в полном объеме возможно сохранить только в 35 домах, их переведут на резерв, остальные 40 будут отапливаться на пониженных параметрах. По нормативам восстановительные работы займут до 20 часов.