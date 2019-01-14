Дом в Петербурге окатило кипятком и паром до 7 этажа
В российском Санкт-Петербурге жилой многоэтажный дом заволокло паром из прорванной трубы.
Об этом сообщает российский Пятый канал.
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"Как сообщают очевидцы, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком", – говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы теплоэнергетической компании города, дефект выявили на трубопроводе диаметром 600 мм.
Специалисты приступили к локализации нарушения, после чего перейдут к ремонтным работам.
Жительница дома № 59 по Шуваловскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга рассказала о том, как около их дома забил фонтан кипятка. Все произошло днем в понедельник, 14 января. Струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала высоты 14-го этажа. Вся стена дома в районе прорыва, как рассказала Пятому каналу Зиновьева Наталья, залита смесью кипятка и грязи.
Досталось и припаркованным рядом машинам. По словам Натальи, их владельцам не дают эвакуировать свои авто — якобы они были припаркованы с нарушениями правил.
Точно сказать, что кто-то пострадал, Наталья не смогла, но она переживает — место, где кипяток вырвался наружу, пользуется большой популярностью у собачников.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», аварийная бригада была на месте прорыва в час дня, столб кипятка вырывался возле 61 дома по Шуваловскому проспекту. После локализации стало ясно, что для ремонта необходимо отключить от лопнувшей теплосети 75 зданий. Подачу тепла в полном объеме возможно сохранить только в 35 домах, их переведут на резерв, остальные 40 будут отапливаться на пониженных параметрах. По нормативам восстановительные работы займут до 20 часов.
Фонтан кипятка забил на Северо-западе Санкт-Петербурга днем 14 января.https://t.co/yikGZoevkB..#Петербургpic.twitter.com/vd3buTEKoG— Пятый канал Новости (@5tv) January 14, 2019