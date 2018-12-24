В день гибели девяти горняков в РФ сын совладельца шахты "оторвался" на вечеринке (видео)

В России на шахте в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте, в результате чего погибли горняки.

Никита Мазепин - сын совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина – 23 декабря, в день гибели девяти горняков на шахте, устроил роскошную вечеринку в московском ночном клубе Secret Room.

Об этом сообшает Ura.ru.

Отмечается, что кадры с Никитой Мазепиным в заведении опубликовал пользователь daurt в Instagram.

Мазепин-младший отдыхал в компании «Мисс Россия 2015» и «Мисс Екатеринбург 2014» Софии Никитчук и популярного блогера Анжелики Андерсон. В клубе в это время выступал абхазский рэпер Janil Natas (Астан Аджинджал).

После вечеринки компания также сняла видео в автомобиле, напевая хит Элджея «Ребенок, рожденный сиять».

19-летний Мазепин — автогонщик, выступает в чемпионате GP3 и является тестовым пилотом команды «Форс-Индия» в «Формуле-1».

Отметим, что на своей странице сын миллиардера публикует фото из отдыха, автомобильных соревнований, а также снимки из разных стран. Кроме того, у него есть фото с президентом РФ Владимиром Путиным, которым Никита «гордится».

Напомним, в день вечеринки в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края погибли 9 рабочих, которые были заблокированы в зоне задымления, возникшего из-за пожара.

На данный момент тела шахтеров найдены и подняты на поверхность. 24 декабря в регионе объявлен день траура.