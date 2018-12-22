В России пожар на шахте заблокировал горняков под землей

По данным источника в экстренных службах, в шахте остаются девять рабочих, пока с ними не удается связаться.

В России на шахте в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте, в результате чего под землей оказались заблокированы горняки.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих", - сказал источник.

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На данный момент в шахте наблюдается сильное задымление. В момент возникновения пожара в шахте велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация.

"Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет", - сообщил источник.

В свою очередь, в минздраве Пермского края уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших среди выведенных из шахты рабочих нет.