цей матеріал доступний українською

В России пожар на шахте заблокировал горняков под землей

15:22, 22 декабря 2018
Мир
48 0
На шахте "Уралкалия" в Соликамске наблюдается сильное задымление / Фото: Mash

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих", - сказал источник.

Читайте такжеВ результате взрыва на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

На данный момент в шахте наблюдается сильное задымление. В момент возникновения пожара в шахте велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация.

"Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет", - сообщил источник.

В свою очередь, в минздраве Пермского края уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших среди выведенных из шахты рабочих нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#шахта#Россия