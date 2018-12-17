"Душить предателей!": скандальный российский актер отличился истеричным заявлением из-за томоса для Украины

Актер не стеснялся в выражениях и перешел на откровенные оскорбления, такие как «предатели», «твари продажные», «дети сатаны».

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам на Донбассе, разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви. Охлобыстин перешел на грубые оскорбления: «предатели», «твари продажные», «дети сатаны».

Скриншот поста Охлобыстина в соцсети опубликовал блогер "Фашик Донецкий".

Читайте такжеКремлевский пропагандист Киселев собрался провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в КрымуСоздание поместной православной церкви в Украине, судя по всему, не на шутку разгневало актера. "Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой Томос? Душить предателей", – разразился он бранью в сторону украинцев.

Отметим, что при этом Охлобыстин, помимо того, что играет в кино, является также и российским священником.

Как сообщал УНИАН, пособника террористов "ДНР" Охлобыстина не пустили на кинофестиваль в Лондоне.