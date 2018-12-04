Пособника террористов "ДНР" не пустили на кинофестиваль в Лондоне
По решению британского правительства российского актера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил визу в Великобританию.
В Лондоне демонстрировался фильм с его участием "Временные трудности", передает "Взгляд".
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Представитель актера Максим Брусницын утверждает, что запрет на его появление на мероприятиях Недели российского кино никак не связан с украинскими активистами, которые требовали не пускать Охлобыстина.
"Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не возбуждать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения", – заявил он в комментарии пропагандистскому РЕН-ТВ.
Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием не допустить на территорию Британии Ивана Охлобыстина - пособника террористов "ДНР".