В России ко второму пожизненному приговорили экс-милиционера за убийство почти 80 женщин (видео)

С 1994-го по 2010 год маньяк в погонах убил 78 человек.

Бывшего "милиционера" из Иркутской области Михаила Попкова приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство почти 80 женщин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Милиционер" насиловал и убивал женщин в течение 16 лет, несколько раз совершал преступления и во время дежурства. Когда Попкова арестовали, маньяк признался в двух десятках убийств и получил пожизненное. А уже в тюрьме рассказал, что количество жертв достигает почти шести десятков.

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После этого суд признал его виновным еще в 56 убийствах и дал второе пожизненное, впрочем Попков приговор обжаловал, поскольку не хотел терять полицейскую пенсию. Российская Федерация платила ему около 10 тыс. гривен в месяц, но апелляцию маньяк проиграл, потому полицейскую пенсию таки потеряет.

В целом жертвами Попкова за 16 лет - с 1994-го по 2010 год - стали, согласно двум приговорам, 78 человек. В том числе коллега-милиционер, убитый в 1999 году.