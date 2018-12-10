Жителей одного из домов в Москве пристыдили за бунт против онкобольных детей из-за боязни заразиться

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал "людоедской позицией" решение о сборе подписей против проживания онкобольных детей в доме.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве готов вмешаться в ситуацию со сдачей квартир в московском доме семьям с онкобольными детьми, если жильцы будут создавать реальные препятствия для въезда детей.

Об этом сообщил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, передает ТАСС.

Ранее на портале "Такие дела" появилось сообщение о том, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми. Женщина считает, что рак заразен.

"Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства. Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство. Есть другие меры: моральные, этические. Вот если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся, в данном случае у них нет никаких прав запрещать сдачу квартир", - сказал Бунимович.

Омбудсмен назвал решение о сборе подписей против проживания онкобольных детей в доме "людоедской позицией".

"Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение. Сочетание агрессии и невежества - это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых", - отметил Бунимович.

По мнению уполномоченного, в ситуациях, подобных этой, необходимы меры воздействия через общественное мнение и СМИ. "Это должно быть стыдно", - добавил он.