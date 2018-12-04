Даже техника не выдержала: Лавров попал в курьезную ситуацию (видео)

Во время выступления Лаврова отключились микрофон и свет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в неудобную ситуацию на форуме в Москве - у него неожиданно перестал работать микрофон.

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Спустя несколько минут отключился и экран, на фоне которого стоял министр иностранных дел России.

Лавров упорно оставался на сцене до тех пор, пока не стало ясно, что проблему с техникой быстро не решить. "Ну, извините, ребята", - сказал он и ушел.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме "Россия - страна возможностей". Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.