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Даже техника не выдержала: Лавров попал в курьезную ситуацию (видео)

15:00, 04 декабря 2018
Русский міръ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в неудобную ситуацию на форуме в Москве - у него неожиданно перестал работать микрофон.

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Спустя несколько минут отключился и экран, на фоне которого стоял министр иностранных дел России.

Лавров упорно оставался на сцене до тех пор, пока не стало ясно, что проблему с техникой быстро не решить. "Ну, извините, ребята", - сказал он и ушел.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме "Россия - страна возможностей". Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.

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Теги: #Россия#Лавров#МИД РФ