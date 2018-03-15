Упавший на сцене Лавров стал мемом

Лавров споткнулся и упал на сцене перед своей лекцией о возможностях России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.

Некоторые пользователи даже уловили взаимосвязь между падением Лаврова и Никиты Михалкова, который 15 марта упал перед выступлением от имени Путина.

Падеж скота ,Михалков упал на улице в Нижнем Новгороде и ударился мордой лица,лошадь Лавров упал на сцене,просто праздник какой-то. — Инна Нуржинская (@nyrhinskaj) March 15, 2018

Вот что за хрень? Пока вся Россия встает с колен, Лавров на них падает ) pic.twitter.com/c4P1NyWJ71 — Toтzе (@zagibaigvozdi) March 15, 2018

Кое-кто сравнил Лаврова с упавшим конем.

Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей»

pic.twitter.com/YKQl5kpBKV — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 15, 2018

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей».

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», - пошутил глава МИД РФ.