Упавший на сцене Лавров стал мемом

20:53, 15 марта 2018
Курьёзы
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Ura.ru
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Некоторые пользователи даже уловили взаимосвязь между падением Лаврова и Никиты Михалкова, который 15 марта упал перед выступлением от имени Путина.

Кое-кто сравнил Лаврова с упавшим конем.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей».

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», - пошутил глава МИД РФ.

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Теги: #курьез с Лавровым#Лавров упал на сцене