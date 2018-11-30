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Россияне переполошились из-за запрет мужчинам посещать Украину

15:10, 30 ноября 2018
Русский міръ
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Гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины / фото УНИАН

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на временный запрет въезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины. Посты россиян доступны в Twitter.

Многие россияне отметили, что их расстроило решение Госпогранслужбы Украины, так как они собирались попасть в Киев в ближайшее время.

Некоторые посчитали, что ограничение въезда на Украину только для мужчин — проявление сексизма со стороны украинских властей. Кто-то усмотрел даже эйджизм.

Внимательные пользователи заметили, что 66-летний президент России Владимир Путин не попадает под новые санкции из-за возраста.

Остальные юзеры написали, что и так не собирались ехать в Украину или были там совсем недавно, поэтому ничего не потеряли от нового запрета.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения о требовании к регистрации иностранцев, пересекающих границу Украины.

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Новость в сюжете: Запрет российским мужчинам въезжать в Украину
Теги: #въезд в Украину#Украина и Россия