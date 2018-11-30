Россияне переполошились из-за запрет мужчинам посещать Украину
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на временный запрет въезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины. Посты россиян доступны в Twitter.
Многие россияне отметили, что их расстроило решение Госпогранслужбы Украины, так как они собирались попасть в Киев в ближайшее время.
А я хотел весной сгонять первый раз в жизни в Киев :(— Timurse (@Timque) November 30, 2018
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.— marat guelman (@galerist) November 30, 2018
блин, а я планировал в январе на неделю в гости, а в феврале у нас выставка в Киевском музее
Некоторые посчитали, что ограничение въезда на Украину только для мужчин — проявление сексизма со стороны украинских властей. Кто-то усмотрел даже эйджизм.
что за сексизм вообще https://t.co/avYc75vQEv— Алексей Абанин (@aban_in) November 30, 2018
Украина своим указом проявила одновременно сексизм и эйджизм.— Львович (@Sector_KL) November 30, 2018
Ну и какая ей после этого дорога в ЕС??? Надо было всем запрещать въезд, чтобы не было никакой дискриминации!
Внимательные пользователи заметили, что 66-летний президент России Владимир Путин не попадает под новые санкции из-за возраста.
Когда тебе 66 и можно pic.twitter.com/HnoGtZEsT9— РИП Новости (@riarip) November 30, 2018
Остальные юзеры написали, что и так не собирались ехать в Украину или были там совсем недавно, поэтому ничего не потеряли от нового запрета.
Миллионы российских мужчин сейчас хором произнесли «Не очень-то и хотелось»— Vadim Elistratov (@great_laziness) November 30, 2018
Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения о требовании к регистрации иностранцев, пересекающих границу Украины.