Россияне переполошились из-за запрет мужчинам посещать Украину

Отметим, гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на временный запрет въезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины. Посты россиян доступны в Twitter.

Многие россияне отметили, что их расстроило решение Госпогранслужбы Украины, так как они собирались попасть в Киев в ближайшее время.

А я хотел весной сгонять первый раз в жизни в Киев :( — Timurse (@Timque) November 30, 2018

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.



блин, а я планировал в январе на неделю в гости, а в феврале у нас выставка в Киевском музее — marat guelman (@galerist) November 30, 2018

Некоторые посчитали, что ограничение въезда на Украину только для мужчин — проявление сексизма со стороны украинских властей. Кто-то усмотрел даже эйджизм.

что за сексизм вообще https://t.co/avYc75vQEv — Алексей Абанин (@aban_in) November 30, 2018 Украина своим указом проявила одновременно сексизм и эйджизм.

Ну и какая ей после этого дорога в ЕС??? Надо было всем запрещать въезд, чтобы не было никакой дискриминации! — Львович (@Sector_KL) November 30, 2018

Внимательные пользователи заметили, что 66-летний президент России Владимир Путин не попадает под новые санкции из-за возраста.

Когда тебе 66 и можно pic.twitter.com/HnoGtZEsT9 — РИП Новости (@riarip) November 30, 2018

Остальные юзеры написали, что и так не собирались ехать в Украину или были там совсем недавно, поэтому ничего не потеряли от нового запрета.

Миллионы российских мужчин сейчас хором произнесли «Не очень-то и хотелось» — Vadim Elistratov (@great_laziness) November 30, 2018

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения о требовании к регистрации иностранцев, пересекающих границу Украины.