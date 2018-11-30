Пограничники объяснили, при каких условиях российских мужчин 16-60 лет могут пропускать в Украину

В каждом отдельном случае все решения принимаются на контрольно-пропускных пунктах, говорят пограничники.

Украина запретила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

Однако есть ряд гуманитарных условий, при которых граждан России из этой группы все-таки могут пропустить на территорию государства. Их "Громадському" озвучили в ГПСУ.

Несмотря на запрет, который ввели из-за военного положения, в Украину будут пускать:

- на похороны;

- в связи с болезнью близких родственников;

- в случае наличия дипломатического статуса;

- в случае наличия документов, позволяющих проживать в Украине.

Является ли это всем условиями, по которым россиян будут пускать на территорию государства, в Пограничной службе ответили неоднозначно.

"В каждом отдельном случае все решения принимаются на контрольно-пропускных пунктах. Все это (решение, пропускать ли человека – ред.) может быть в индивидуальном порядке", — сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

На вопрос о том, могут ли пограничники самостоятельно решать, пропускать человека в Украину или нет (ведь список гуманитарных условий приблизительный), Демченко сказал: "У пограничников есть высшее руководство, которое может принимать решение о пропуске граждан".

Читайте такжеПограничники не будут пропускать в Украину россиян, которые не смогут подтвердить цель поездки

В Пограничной службе пояснили также процедуру усиленной проверки на границах при въезде в Украину. Отныне пограничники проводят интервью с человеком, чтобы выделить тех, кто может ехать в Украину для дестабилизации ситуации. Также проводят дополнительные проверки по документам: не посещал ли человек Крым или оккупированный Донбасс, ездил ли он раньше в Украину и не нарушал ли украинское законодательство. Также на границах будут проверять по всем имеющимся базам данных, в частности, Интерпола.

Не пустить в Украину могут тех, кто также нечетко объясняет цель поездки.

Демченко подчеркнул, что под запрет могут попасть не только россияне, но и другие иностранцы, которые могут представлять угрозу.

За 29 ноября в Украину не пустили 75 россиян. Большинство из них, по словам Демченко, не подтвердили цель поездки, у других были недействительные документы для въезда.

Тем, кому отказали во въезде из-за посещения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, — выдают документы об отказе в пересечении границы и запрещают въезд в Украину.

А тем россиянам, которым отказали во въезде по другим причинам, будут выдавать документ об отказе во въезде, однако эти люди теоретически смогут приехать в Украину.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения о требованиях к регистрации иностранцев, которые пересекают границу Украины.