В России живодеры поиздевались над собаками, протащив их за снегоходом на полной скорости (видео)

Они привязали к транспорту трех собак.

В Якутии несколько местных жителей прокатились с ветерком на «Буране».

Все бы ничего, только эти любители покатушек по снегу привязали к транспорту трех собак, пишет ИМ.

Читайте такжеВ России депутат неделю ездил с застрявшей в бампере авто мертвой собакой

Все это издевательство было заснято на камеру. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как две собаки бегут следом на привязи, а одна просто волочится за снегоходом. Что с животными стало дальше – неизвестно.