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В России живодеры поиздевались над собаками, протащив их за снегоходом на полной скорости (видео)

16:30, 21 ноября 2018
Русский міръ
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Все бы ничего, только эти любители покатушек по снегу привязали к транспорту трех собак, пишет ИМ.

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Все это издевательство было заснято на камеру. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как две собаки бегут следом на привязи, а одна просто волочится за снегоходом. Что с животными стало дальше – неизвестно. 

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Теги: #Россия#Якутия#собаки#живодерство