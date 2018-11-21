В России живодеры поиздевались над собаками, протащив их за снегоходом на полной скорости (видео)
16:30, 21 ноября 2018Русский міръ
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Они привязали к транспорту трех собак.
В Якутии несколько местных жителей прокатились с ветерком на «Буране».
Все бы ничего, только эти любители покатушек по снегу привязали к транспорту трех собак, пишет ИМ.
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Все это издевательство было заснято на камеру. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как две собаки бегут следом на привязи, а одна просто волочится за снегоходом. Что с животными стало дальше – неизвестно.
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