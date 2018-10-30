Патриарху Кириллу в предоставлении томоса Украине привиделся "заказ на уничтожение" РПЦ

Он добавил, что "трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение".

Патриарх Московский Кирилл считает, что предоставление Константинополем томоса Украине - это "глобальный заказ" на разрушение Русской православной церкви.

Об этом он сказал во вторник в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово", передает российский "Интерфакс".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение", - заявил Кирилл.

По его словам, кому-то надо было нанести удар по этому "острову свободы".

Кирилл считает, что русские православные "свободны от глобального оболванивания и господства чужих мыслей".

Он добавил, что "трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение".

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Отмечается, что также он рассказал о подготовке своей закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и была последней попыткой дипломатического разрешения конфликта с Константинополем вокруг Украины.

По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези.

Но патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его стамбульской резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.

Он акцентировал, что уже тогда, на этой встрече, позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена "достаточно резко и радикально".

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.