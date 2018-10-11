Решение синода: анафема снята, томос будет после объединения украинских церквей

По итогам синода стало известно, что томос Украинская православная церковь не получила.

В Стамбуле под председательством Вселенского патриарха Варфоломея прошло трехдневное заседание синода Константинопольского патриархата, на котором среди прочего рассматривался вопрос автокефалии украинской церкви.

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По его итогам стало известно, что томос Украинская православная церковь на этом заседании не получила.

Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви. Также синод вернул в каноническое состояние глав УАПЦ Макария и УПЦ КП Филарета. Кроме того, Константинополь предостерег от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине.

Как сообщает patriarchate.org, на священном синоде обсуждались, в частности, церковные дела Украины, в присутствии его превосходительства архиепископа Даниила Памфилийского и его преосвященства епископа Илариона Эдмонтонского, патриарших экзархов в Украине и после широких обсуждений синод постановил:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, чтобы получить такие петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их верные были восстановлены к общению с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархии, которая будет отмечать Вселенского патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской церкви.

5) Обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа преобладала.

Вселенский Патриархат, 11 октября 2018 года".