''Лукашенко чуть ли не на шпагат сел'': Путина высмеяли в сети за новую уловку с ростом (фото)

Рост Путина в очередной раз стал поводом для насмешек.

На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента.

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"На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким", - заметил политолог Алексей Голобуцкий и опубликовал соответствующее фото в Telegram.

Ранее российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.