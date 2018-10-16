''Лукашенко чуть ли не на шпагат сел'': Путина высмеяли в сети за новую уловку с ростом (фото)
09:15, 16 октября 2018Русский міръ
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Рост Путина в очередной раз стал поводом для насмешек.
Новый трюк Путина с ростом взорвал интернет / фото t.me/allgolobutsky
На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента.
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"На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким", - заметил политолог Алексей Голобуцкий и опубликовал соответствующее фото в Telegram.
Ранее российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.
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