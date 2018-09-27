Бобр-диверсант оставил тысячи россиян без света

Диверсию зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи.

В Солтонском районе Алтайского края России бобр оставил без света полторы тысячи человек.

Об этом сообщает компания «Алтайэнерго», которая занимается энергоснабжением в регионе.

«Персонал "Алтайэнерго" оперативно вернул свет в дома жителей Солтонского района, которого они лишились по вине бобра. Диверсию зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи (ЛЭП) 10 киловольт из-за пределов ее охранной зоны. Животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек», — рассказали в компании.

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В пресс-службе уточнили, что электрикам понадобилось около двух часов, чтобы восстановить положение. Энергетики посетовали на то, что животным невозможно объяснить правила электробезопасности, поэтому и происходят такие случаи. В компании отметили, что по возможности принимают меры для защиты оборудования от животных, а их самих — от воздействия электричества, например, устанавливают птицезащитные устройства на линиях электропередачи.

Компания сообщила, что бобры не в первый раз оставляют район без света. Так, несколько лет назад животные обесточили поселок Бобровка.