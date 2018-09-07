В Томске вооруженная охрана магазина задержала первоклассницу, забывшую заплатить за конфету

Для задержания ребенка в магазин вызвали группу быстрого реагирования.

В одном из магазинов Томска группа быстрого реагирования задержала семилетнюю девочку, которая забыла заплатить за леденец.

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Как сообщаются в сообществе «Томские.ру», в соцсети «Вконтакте», ребенок набрал сладостей, но забыл заплатить за одну конфету.

«Девочка была готова заплатить за конфету, но охрана магазина вызвала группу быстрого реагирования, которая сильно удивилась поводу вызова. Позднее в магазин приехала мать ребенка, убедившая сотрудников магазина отпустить дочь», – отмечется в сообщении.

Об инциденте сообщают также российские СМИ.

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