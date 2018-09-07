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В Томске вооруженная охрана магазина задержала первоклассницу, забывшую заплатить за конфету

13:46, 07 сентября 2018
Русский міръ
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В российском Томске вооруженные мужчины задержали ребенка за конфету / Фото Alan Rampton via flickr.com

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Как сообщаются в сообществе «Томские.ру», в соцсети «Вконтакте», ребенок набрал сладостей, но забыл заплатить за одну конфету.

«Девочка была готова заплатить за конфету, но охрана магазина вызвала группу быстрого реагирования, которая сильно удивилась поводу вызова. Позднее в магазин приехала мать ребенка, убедившая сотрудников магазина отпустить дочь», – отмечется в сообщении.

vk.com - Томские.ру

Об инциденте сообщают также российские СМИ.

Ранее в российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой. На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. 

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Теги: #дети#Россия#новости Томска