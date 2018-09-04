В России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом (фото)

В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников.

В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.

На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет URA.ru.

В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.

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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников.

В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».