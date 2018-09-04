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В России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом (фото)

14:45, 04 сентября 2018
Русский міръ
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На гербе России скипетр и державу заменили серпом и молотом Фото: группа «Подслушано у учителей», «ВКонтакте»

На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет URA.ru.

В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.

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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников.

В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».

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Теги: #Россия#дневники#серп и молот