В России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом (фото)
14:45, 04 сентября 2018Русский міръ
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В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников.
На гербе России скипетр и державу заменили серпом и молотом / фото: группа «Подслушано у учителей», «ВКонтакте»
В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.
На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет URA.ru.
В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.
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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников.
В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».
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