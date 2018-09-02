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В российском Мурманске дети "атаковали" палатку с бесплатным мороженым - продавцы "отстреливались" коробками (видео)

05:42, 02 сентября 2018
Русский міръ
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Вместо того, чтобы выстроиться в очередь, мурманчане окружили машину с угощением / скриншот

В России едва не снесли фургон с бесплатным мороженым во время акции "Мурманск - город сладкоежек", которая прошла в субботу, 1 сентября, в честь Дня знаний.

Об этом сообщает "Северпост".

Гостям праздника раздавали мороженое. Но вместо того, чтобы выстроиться в очередь, мурманчане окружили машину с угощением. Охранники едва сдерживали давление толпы, а коробки с мороженым пришлось буквально кидать в людей. Случившееся вызвало массу негативных комментариев у жителей города, которым оказалось стыдно за земляков.

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Теги: #Россия