Допивала водку в патрульной машине: в РФ пьяная автоледи на Lexus снесла иномарку и деревья (фото, видео)

После столкновения автомобилистка снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.

В Екатеринбурге пьяная женщина на Lexus RX 350 протаранила Chevrolet Spark, когда тот остановился перед пешеходным переходом.

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Об этом сообщает Ura.ru. После столкновения автомобилистка снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.

Примечательно, что нетрезвая женщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии, допивая спиртное в патрульном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали за рулем работника Высшего спецсуда Олега Ляшка с 2,58 промилле алкоголя в крови, что в тринадцать раз выше установленной законом нормы.

По данным местных СМИ, ранее за подобный проступок мужчину выгнали из прокуратуры.