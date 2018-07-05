Допивала водку в патрульной машине: в РФ пьяная автоледи на Lexus снесла иномарку и деревья (фото, видео)

19:30, 05 июля 2018
Русский міръ
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Об этом сообщает Ura.ru. После столкновения автомобилистка снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.

Примечательно, что нетрезвая женщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии, допивая спиртное в патрульном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали за рулем работника Высшего спецсуда Олега Ляшка с 2,58 промилле алкоголя в крови, что в тринадцать раз выше установленной законом нормы.

По данным местных СМИ, ранее за подобный проступок мужчину выгнали из прокуратуры.

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Теги: #ДТП в России