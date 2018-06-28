В российской больнице "лечили" мертвых пациентов
15:45, 28 июня 2018Русский міръ
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Против работников больницы возбудили дело о мошенничестве.
Работники больницы подали ложные сведения о лечении 40 человек / Фото УНИАН
В больнице российского города Буйнакск "лечили" пациентов, которые уже умерли.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.
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Так, в 2016-2017 годах неизвестные прокуратуре работники больницы отправили в фонд обязательного медицинского страхования Дагестана ложные сведения о лечении 40 человек, однако эти люди или находились вне республики либо к тому моменту уже умерли. На основании подмётных документов больнице было выплачено 40 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы в МВД, а главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона.
Как сообщал УНИАН, ранее в Москве работница супермаркета избила покупателя батоном по голове.
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