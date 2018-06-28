В российской больнице "лечили" мертвых пациентов

Против работников больницы возбудили дело о мошенничестве.

В больнице российского города Буйнакск "лечили" пациентов, которые уже умерли.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

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Так, в 2016-2017 годах неизвестные прокуратуре работники больницы отправили в фонд обязательного медицинского страхования Дагестана ложные сведения о лечении 40 человек, однако эти люди или находились вне республики либо к тому моменту уже умерли. На основании подмётных документов больнице было выплачено 40 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы в МВД, а главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве работница супермаркета избила покупателя батоном по голове.