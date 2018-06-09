"Визитная карточка России": в сети высмеяли трешовый клип российского певца к ЧМ-2018 (видео)

Некогда популярный российский певец решил напомнить о себе и записал песню к ЧС-2018 по футболу, который пройдет в РФ.

Накануне ЧМ по футболу в РФ некогда популярный российский певец Александр Малинин записал неоднозначную песню, посвященную предстоящему мундиалю.

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За основу была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan", отмечает Главред.

Новоявленный "хит" Малинин записал вместе со своей дочерью Устиньей. Премьера этого "музыкального произведения" состоялась 1 июня.

При этом пользователи Сети не оценили "шедевр" Малинина и раскритиковали саму песню и клип.

Видео: Александр Малинин

"Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80е закончились ещё в прошлом веке", - отметила Larisa Ilicheva.

"Малинина как вроде с того света вытащили для этого ролика", - ерничает Артем Коваленко.

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"Полный капец! Джек Воробей вприсядку в паре с барышней с окружной", - откровенно издевается Екатерина Бордюг.

"Государство наверное выделило 10 миллионов долларов на эту визитную карточку России. Мне интересно кто утверждал и как могли это утвердить в общем? Стыдобища", - спрашивает Наталья Субботина.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице, любительнице террористов "ЛДНР" Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону. Сама певица назвала ФИФА «футболобандеровцами» и связывает запрет с тем, что «рок – музыка протеста».