В заснеженном Екатеринбурге школьников вывели репетировать парад Победы в летней одежде (фото)

Организаторы пояснили, что все участники были заранее проинформированы о проведении мероприятия на улице.

В российском городе Екатеринбург учащиеся школы в летней одежде приняли участие в репетиции парада Победы, несмотря на снегопад.

Об этом сообщает телеканал 360.

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Пройти строем по снегу было их добровольным решением, дети находились на мероприятии с их родителями, утверждают в оргкомитете III Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества».

Организаторы пояснили, что все участники были заранее проинформированы о проведении мероприятия на улице. Собеседница по имени Ольга добавила, что погода преподнесла сюрприз, что стало неожиданностью для всех.

Собравшимся якобы предложили отказаться от участия. Организаторы были готовы перенести строевое пение или отработать заочно другие варианты. Однако их руководители и родители не стали прерывать торжественное собрание.

«Те, кто хотел, они сами сказали, что в любом случае будут выступать. Мы попросили детей одеваться, мы не раздевали их, совершенно необязательно маршировать, жюри понимает все. Руководители настояли, чтобы они выступали так. Это было их желание», – сказала Ольга.

Она также пояснила, что перенести конкурс внутрь помещения было невозможно. «В Доме офицеров есть только малый зал, где полы находятся в аварийном состоянии. «Вероятность того, что там дети могли получить травму была намного больше», – утверждает она.

Директор МБОУ СОШ № 24 города Озерска Челябинской области Наталья Азиева рассказала, что дети сами настаивали на участии в конкурсе, родители якобы им не запрещали.

«Насколько я знаю, я сама детей провожала, каждый из деток ехал с родителем. Видимо, родители приняли такое решение. Мы в любом случае отслеживаем погоду. Снег шел и в Екатеринбурге, и в Озерске. Дети поехали одетые. Мы не могли детей раздеть, такое решение может принять только родитель», – сказала Азиева.