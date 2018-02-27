Не дождался водителя: в российском Омске пьяный мужчина угнал маршрутку

Вскоре он врезался в фонарный столб.

В Нижневартовске житель Омска угнал маршрутное такси, так как устал ждать водителя, но врезался в близстоящий столб.

Об этом сообщается на сайте управления МВД по ХМАО.

По данным ведомства, водитель маршрутки оставил свое транспортное средство с ключами зажигания внутри и отлучился. В это время омич, уставший ждать шофера, решил самостоятельно добраться до пункта назначения. Однако вскоре он врезался в фонарный столб.

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Полицейские задержали его, мужчина оказался 38-летним вахтовиком, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

«В этот день он с друзьями в одном из увеселительных заведений употреблял спиртные напитки, после чего, выйдя на улицу, увидел маршрутное такси. Обрадовавшись, он сел в салон. Долгое ожидание утомило молодого человека, и он решил самостоятельно доехать домой. Заняв место водителя, злоумышленник тронулся с места, однако уехать далеко не смог», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).